https://news.day.az/azerinews/1840907.html Astara Terminalında tranzit daşımaların həcmi artıb - ADY Bu ilin yanvar-may aylarında Astara Terminalında (İran ərazisində) 346 min 690 tondan çox yük aşırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən 26 % çoxdur.
Astara Terminalında tranzit daşımaların həcmi artıb - ADY
Bu ilin yanvar-may aylarında Astara Terminalında (İran ərazisində) 346 min 690 tondan çox yük aşırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən 26 % çoxdur.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin yanvar-may aylarında bu terminalda yük aşırılma həcmi 274 min 618 ton təşkil edib.
Tikinti işləri yekunlaşmaq üzrə olan Astara Terminalı tam gücü ilə işə düşdükdən sonra illik 3,5-4 milyon ton yükötürmə həcmi ilə regional yük əməliyyatlarını genişləndirəcək.
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