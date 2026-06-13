Şuşada “Son zəng” keçirilib

Şuşa şəhərində "Son zəng" keçirilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbərə verir ki, 13 iyunda Şuşa şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbində keçirilən "Son zəng" tədbirində Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin məsul şəxsləri, şəhid ailələri, qazilər və müəllim-şagird kollektivi, valideynlər iştirak edib.

Tədbirdə çıxış edənlər məzunları "Son zəng" münasibətilə təbrik edib, onlara gələcək həyat və təhsillərində uğurlar arzulayıblar.

"Son zəng" tədbirləri məktəblilərin musiqili-bədii çıxışları ilə davam edib.