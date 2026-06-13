https://news.day.az/azerinews/1841212.html Şuşada “Son zəng” keçirilib - FOTO Şuşa şəhərində "Son zəng" keçirilib.
Şuşada “Son zəng” keçirilib - FOTO
Şuşa şəhərində "Son zəng" keçirilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbərə verir ki, 13 iyunda Şuşa şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbində keçirilən "Son zəng" tədbirində Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin məsul şəxsləri, şəhid ailələri, qazilər və müəllim-şagird kollektivi, valideynlər iştirak edib.
Tədbirdə çıxış edənlər məzunları "Son zəng" münasibətilə təbrik edib, onlara gələcək həyat və təhsillərində uğurlar arzulayıblar.
"Son zəng" tədbirləri məktəblilərin musiqili-bədii çıxışları ilə davam edib.
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