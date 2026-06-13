ABŞ millisinin müdafiəçisi rekorda imza atıb

Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli komandası dünya çempionatının ilk turunun oyununda Paraqvay yığmasına 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Maurisio Poçettinonun komandasının mərkəz müdafiəçisi Kris Riçards bu qarşılaşmada komandada yoldaşlarına 83 ötürmə edib. ​Bu ötürmələrin hər biri dəqiq ünvanına çatıb.

 

​Bu, statistikanın aparılmağa başladığı 1966-cı ildən bəri dünya çempionatları tarixində bir oyunda 70-dən çox ötürmə edib 100 fiaz dəqiqlik göstərən futbolçunun qeydə alındığı ilk belə haldır.

Qeyd edək ki, ​ABŞ milli komandası növbəti matçını Avstraliya yığmasına qarşı keçirəcək.