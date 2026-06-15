https://news.day.az/azerinews/1841470.html Pakistanın Baş naziri ABŞ ilə İran arasında razılaşmasının əldə olunduğunu açıqlayıb ABŞ və İran arasında razılaşma əldə edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif "X" sosial şəbəkəsində yazıb. "İntensiv danışıqlardan sonra məmnuniyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran İslam Respublikası arasında Sülh Sazişinin əldə edildiyini elan edirik.
Pakistanın Baş naziri ABŞ ilə İran arasında razılaşmasının əldə olunduğunu açıqlayıb
ABŞ və İran arasında razılaşma əldə edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"İntensiv danışıqlardan sonra məmnuniyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran İslam Respublikası arasında Sülh Sazişinin əldə edildiyini elan edirik. Münaqişənin diplomatik həlli tapılmasına sadiq olduqları üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına və İran İslam Respublikasına təşəkkür etmək istərdik", - deyə Baş nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, rəsmi imzalanma mərasimi iyunun 19-da İsveçrədə keçiriləcək.
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