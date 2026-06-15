https://news.day.az/azerinews/1841487.html 32 kiloqram narkotik vasitə və həb aşkarlanıb Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə iyunun 13-də və 14-də ümumi çəkisi 32,7 kiloqrama yaxın narkotik vasitə və 1807 ədəd güclü təsiredici xassəyə malik həb aşkar olunaraq götürülüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
32 kiloqram narkotik vasitə və həb aşkarlanıb
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə iyunun 13-də və 14-də ümumi çəkisi 32,7 kiloqrama yaxın narkotik vasitə və 1807 ədəd güclü təsiredici xassəyə malik həb aşkar olunaraq götürülüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
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