https://news.day.az/azerinews/1841546.html Gürcüstan ABŞ-İran razılaşmasını alqışlayıb Gürcüstan ABŞ və İran arasında Anlaşma Memorandumu üzrə əldə edilmiş razılaşmanı alqışlayır. APA xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze "X" hesabında yazıb. O qeyd edib ki, Gürcüstan razılaşmanın əldə olunması üçün zəruri şəraitin yaradılmasına töhfə verən vasitəçilik səylərini təqdir edir.
Gürcüstan ABŞ-İran razılaşmasını alqışlayıb
Gürcüstan ABŞ və İran arasında Anlaşma Memorandumu üzrə əldə edilmiş razılaşmanı alqışlayır.
APA xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze "X" hesabında yazıb.
O qeyd edib ki, Gürcüstan razılaşmanın əldə olunması üçün zəruri şəraitin yaradılmasına töhfə verən vasitəçilik səylərini təqdir edir.
"Ümid edirik ki, bu vacib addım hərətərəfli sülh sazişinin bağlanması və münaqişənin həllinə gətirib çıxaracaq", - Kobaxidze yazıb.
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