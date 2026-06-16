Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 14-cü Özəl Sektor Forumu işə başlayıb
Bakıda İslam İnkişaf Bankı (İİB) Qrupununİllik Toplantıları çərçivəsində qurumun strukturları tərəfindən təşkil olunan 14-cü Özəl Sektor Forumu (Private Sector Forum - PSF 2026) işə başlayıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, forum "Dayanıqlı Rifah naminə Regional İnteqrasiya" şüarı altında keçirilir və İİB-yə üzv ölkələrdən hökumət nümayəndələrini, iş adamlarını, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarını və investisiya icmasının təmsilçilərini bir araya gətirir.
Tədbirin ilk günündə bir sıra yüksək səviyyəli tematik sessiyalar keçiriləcək. Bunlar arasında gənclərin davamlı iqtisadi inkişafın və regional əməkdaşlığın təmin edilməsində roluna həsr olunmuş "Sərhədləri aşan gənclər: Ortaq regional rifahın inkişafına təkan verən qüvvə" adlı gənclər sessiyası da yer alır.
Həmçinin iştirakçılar halal iqtisadiyyatın inkişaf perspektivlərini müzakirə edəcəkləri "Halal Economy Forum" keçiriləcək. "Etik halal biznes modelləri və risklərə qarşı dayanıqlı maliyyələşdirmə mexanizmləri" adlı strateji dialoq çərçivəsində isə etik biznes modelləri və dayanıqlı maliyyələşdirmə mexanizmləri ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçiriləcək.
Forumda Azərbaycanın investisiya potensialına da xüsusi diqqət ayrılacaq. "Azərbaycanın İnvestisiya Perspektivləri Sessiyaları" silsilə sessiyalarında xarici investorlar üçün ölkənin təqdim etdiyi imkanlar, iqtisadiyyatın perspektivli sahələri və həyata keçirilən investisiya layihələri barədə məlumat veriləcək.
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