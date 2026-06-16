Türkiyə və Rusiya XİN rəhbərləri

Moskvada Rusiya və Türkiyə xarici işlər nazirləri arasında görüş başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovla türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında danışıqlar Rusiya XİN-in Qəbullar Evində keçirilir.