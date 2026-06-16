https://news.day.az/azerinews/1841806.html Zəngəzur Milli Parkından gözqamaşdıran görüntülər - FOTO Zəngəzur Milli Parkı Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən və Azərbaycanın ən zəngin təbiət ərazilərindən biri hesab olunan milli parkdır. Park Kiçik Qafqaz dağlıq sisteminin ərazisini əhatə edir və nadir bitki və heyvan növlərinin qorunmasına xidmət edir.
Zəngəzur Milli Parkından gözqamaşdıran görüntülər - FOTO
Zəngəzur Milli Parkı Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən və Azərbaycanın ən zəngin təbiət ərazilərindən biri hesab olunan milli parkdır.
Park Kiçik Qafqaz dağlıq sisteminin ərazisini əhatə edir və nadir bitki və heyvan növlərinin qorunmasına xidmət edir.
Burada bezoar keçisi, qaya qartalı və digər nadir canlılar üçün əlverişli yaşayış mühiti mövcuddur.
Day.Az Zəngəzur Milli Parkından maraqlı görüntüləri təqdim edir:
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