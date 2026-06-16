Yarım milyon manatdan çox dələduzluqda təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxundu
Yarım milyon manatdan çox dələduzluqda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin Hava Nəqliyyatında Polis İdarəsinin sabiq rəis müavini, polkovnik Rasim İldırımzadə, Zaur Mirzəzadə və Qoşqar Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə hökm oxunub.
Hökmə əsasən, Rasim İldırımzadə 9 il 9 ay, Zaur Mirzəzadə 10 il 3 ay, Qoşqar Məmmədov 9 il 9 ay müddətə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar məhkəmə zalında həbs edilib.
Qeyd edək ki, Rasim İldırımzadə, Zaur Mirzəzadə və Qoşqar Məmmədov əlbir olaraq Qurban Piriyevə qarşı 504 min manatdan artıq dələduzluq etməkdə təqsirləndirilirlər. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü (dələduzluq, xüsusilə külli miqdarda törədildikdə) maddəsi ilə ittiham verilib.
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