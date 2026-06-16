https://news.day.az/azerinews/1841816.html Prezident İlham Əliyevlə Niderlandın Baş naziri arasında telefon danışığı olub İyunun 16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Niderlandın Baş naziri Rob Jetten arasında telefon danışığı olub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin X sosial media platformasındakı səhifəsində paylaşım edilib. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyevlə Niderlandın Baş naziri arasında telefon danışığı olub
İyunun 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Niderland Krallığının Baş naziri Rob Jetten arasında telefon danışığı olub.
Bu barədə Prezidentin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Day.Az paylaşımı təqdim edir: "Bu gün Niderlandın Baş naziri Rob Yetten (@MinPres) mənə telefon zəngi etdi. Siyasi dialoqumuzu və iqtisadi əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirmək barədə razılığa gəldik. Biz, həmçinin regional proseslər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq və mən Niderlandın bölgədə dayanıqlı sülhə və sabitliyə verdiyi dəstəyə görə məmnunluğumu bildirdim".
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