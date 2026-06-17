https://news.day.az/azerinews/1841946.html Təbii qaz 3.25 dollar oldu ABŞ-ın Nyu-York əmtəə birjasında (NYMEX) təbii qazın qiymətində artım qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, son ticarət əməliyyatları zamanı 2026-cı ilin iyun ayında tədarük olunacaq təbii qaz üzrə fyuçers müqavilələrinin dəyəri yüksələrək 1 milyon BTU (Britaniya istilik vahidi) üçün 3,25 ABŞ dollarına çatıb.
Təbii qaz 3.25 dollar oldu
ABŞ-ın Nyu-York əmtəə birjasında (NYMEX) təbii qazın qiymətində artım qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, son ticarət əməliyyatları zamanı 2026-cı ilin iyun ayında tədarük olunacaq təbii qaz üzrə fyuçers müqavilələrinin dəyəri yüksələrək 1 milyon BTU (Britaniya istilik vahidi) üçün 3,25 ABŞ dollarına çatıb.
Beləliklə, təbii qaz fyuçerslərinin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,19 faiz artım nümayiş etdirib.
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