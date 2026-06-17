https://news.day.az/azerinews/1841966.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində 3.5 maqnitudalı zəlzələ olub. Day.Az xəbər verir ki, zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla 11:53-də qeydə alınıb. Zəlzələ yerin 18 km dərinliyində baş verib.
Xəzər dənizində zəlzələ olub
Xəzər dənizində 3.5 maqnitudalı zəlzələ olub.
Day.Az xəbər verir ki, zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla 11:53-də qeydə alınıb.
Zəlzələ yerin 18 km dərinliyində baş verib.
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