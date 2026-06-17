Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində 3.5 maqnitudalı zəlzələ olub.

Day.Az xəbər verir ki, zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla 11:53-də qeydə alınıb.

Zəlzələ yerin 18 km dərinliyində baş verib.