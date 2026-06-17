https://news.day.az/azerinews/1841998.html Xaçmaz Dəmiryol Vağzalıda əsaslı təmir aparılır - VİDEO "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC 124 yaşlı Xaçmaz Dəmiryol Vağzalının binasını əsaslı təmir edir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə QSC məlumat yayıb. Bildirilib ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi qorunan binanın orijinal görünüşü saxlanılmaqla kompleks yenidənqurma aparılır.
Xaçmaz Dəmiryol Vağzalıda əsaslı təmir aparılır - VİDEO
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC 124 yaşlı Xaçmaz Dəmiryol Vağzalının binasını əsaslı təmir edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə QSC məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi qorunan binanın orijinal görünüşü saxlanılmaqla kompleks yenidənqurma aparılır.
Xaçmaz Dəmiryol Vağzalı Bakı-Yalama dəmir yolu xətti üzərində ən mühüm məntəqələrdən biridir.
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