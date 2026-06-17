Rəqəmsal sahədə çalışanlara sosial sığorta güzəştləri

Rəqəmsal texnologiyalar sahələrində işləyən sığortaolunanların aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə güzəştlər tətbiq ediləcək.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin İqtisadi sisyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə edilən "Sosial sığorta haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.

 

Qanun layihəsinə əsasən, rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt texnologiyaları, kibertəhlükəsizlik və innovasiya sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən sığortaedənlərdə (texnologiyalar parkının rezidentləri istisna olmaqla) işləyən sığortaolunanların muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə ödəniləcək:

Sığorta haqqına cəlb edilən aylıq gəlir

sosial sığorta haqqı dərəcəsi

cəmi

sığortaolunanın gəlirlərindən tutulan

sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən

200 manatadək

14 faiz

2 faiz

12 faiz

200 manatdan 8000 manatadək

12 faiz

6 manat + 200 manatdan 8000 manatadək olan hissənin 5 faizi

44 manat + 200 manatdan 8000 manatadək olan hissənin 7 faizi

8000 manatdan çox olduqda

10 faiz

786 manat + 8000 manatdan çox olan hissənin 5 faizi

1214 manat + 8000 manatdan çox olan hissənin 5 faizi

Lakin kibertəhlükəsizlik, rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt texnologiyaları və innovasiyalar sahələrində yüksəkixtisaslı miqrantlar, habelə rəqəmsal səyyahlar üçün 2026-cı il iyulun 1-dən 5 il müddətinə məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunmayacaq.