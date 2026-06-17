VACİB XƏBƏR: Bunu edənlər 4000 MANAT CƏRİMƏLƏNƏCƏK
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi fərdlərin azad iradəsinə zidd olaraq evliliyə məcbur edilməsini qətiyyətlə qadağan edir və bu əməli ağır cinayət məsuliyyəti hesab edir.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi bu sahədəki tənzimləmələri konkret sanksiyalarla müəyyənləşdirmişdir. Belə ki, qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin 176-1.1-ci maddəsinə əsasən, hər hansı bir şəxsi nikaha daxil olmağa məcbur etmə halları aşkarlanarsa, təqsirkar tərəf 2000 manatdan 3000 manatadək miqdarda cərimə və ya 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə üz-üzə qalır. Bu hüquqi norma, vətəndaşların şəxsi azadlıqlarını qorumaqla yanaşı, həm də cəmiyyətin təməli olan ailə institutunun yalnız könüllü və sağlam təməllər üzərində qurulmasını təmin etməyə xidmət edir.
Hüquq sisteminin ən həssaslıqla yanaşdığı məqamlardan biri isə hələ fiziki və psixoloji inkişafını tamamlamamış yeniyetmələrin hüquqlarının müdafiəsidir. Qanunvericilikdə rəsmi nikah yaşı 18 yaş olaraq təsbit edilmişdir. Bu yaşa çatmayan şəxslərin erkən evliliyə məcbur edilməsi qanun qarşısında daha ağır şəkildə cəzalandırılır.
Cinayət Məcəlləsinə əsasən, nikah yaşına çatmayan şəxsi erkən evliliyə daxil olmağa məcbur etmə əməli 3000 manatdan 4000 manatadək miqdarda cərimə, yaxud 4 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə sanksiyasını nəzərdə tutur. Bu sərt cəza mexanizmi, uşaqların hüquqi və sosial müdafiəsini gücləndirmək, eləcə də onların təhsildən və normal inkişafdan məhrum edilməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır.
Nəsimi Ələsgərli
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