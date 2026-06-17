https://news.day.az/azerinews/1842096.html Ev və avtomobildən oğurluq edən şəxs SAXLANILDI Xəzər rayonu ərazisində yerləşən evlərin birindən məişət əşyaları oğurlanıb. Day.Az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 28 yaşlı C.Hayıfzadə saxlanılıb.
Ev və avtomobildən oğurluq edən şəxs SAXLANILDI
Xəzər rayonu ərazisində yerləşən evlərin birindən məişət əşyaları oğurlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 28 yaşlı C.Hayıfzadə saxlanılıb.
Araşdırmalar zamanı saxlanılan şəxsin paytaxt ərazisində daha bir ev və avtomobildən 2000 manat pul vəsaiti oğurladığı məlum olub.
Araşdırmalar davam etdirilir.
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