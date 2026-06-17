https://news.day.az/azerinews/1842126.html "Barselona" və "Çelsi" italiyalı müdafiəçini transfer etmək istəyir "Yuventus"un müdafiəçisi Andrea Kambyazo yayda klubunu dəyişə bilər. Bu barədə insayder Əkrəm Konur məlumat yayıb. "Barselona" və "Çelsi" italiyalı futbolçunu transfer etmək istəyir. A Seriyası nəhəngi 26 yaşlı sol cinah müdafiəçisi üçün 40 milyon avro tələb edir.
"Barselona" və "Çelsi" italiyalı müdafiəçini transfer etmək istəyir
"Yuventus"un müdafiəçisi Andrea Kambyazo yayda klubunu dəyişə bilər.
Bu barədə insayder Əkrəm Konur məlumat yayıb.
"Barselona" və "Çelsi" italiyalı futbolçunu transfer etmək istəyir.
A Seriyası nəhəngi 26 yaşlı sol cinah müdafiəçisi üçün 40 milyon avro tələb edir.
Qeyd edək ki, Andrea Kambyazo 2022-ci ilin yayından "Yuventus"da çıxış edir. İtaliya millisinin üzvü 2025/26 mövsümündə Turin təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 47 rəsmi matçda 3 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре