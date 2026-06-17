https://news.day.az/azerinews/1842152.html “Şəfa” Ramin Nəsirli ilə müqaviləni uzadıb Azərbaycan Premyer Liqasına vəsiqə qazanmış "Şəfa" FK futbolçusu Ramin Nəsirli ilə müqavilə müddətini uzadıb. İdman.Biz bu barədə kluba istinadən məlumat verir. Məlumata əsasən, 23 yaşlı futbolçun yeni 1 illik sözləşməyə imza atıb. Ramin Nəsirli 2025-ci ilin yayından "Şəfa"nın heyətində çıxış edir.
“Şəfa” Ramin Nəsirli ilə müqaviləni uzadıb
Azərbaycan Premyer Liqasına vəsiqə qazanmış "Şəfa" FK futbolçusu Ramin Nəsirli ilə müqavilə müddətini uzadıb.
İdman.Biz bu barədə kluba istinadən məlumat verir.
Məlumata əsasən, 23 yaşlı futbolçun yeni 1 illik sözləşməyə imza atıb.
Ramin Nəsirli 2025-ci ilin yayından "Şəfa"nın heyətində çıxış edir.
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