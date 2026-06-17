https://news.day.az/azerinews/1842202.html Bakının 2 rayonunda qaz kəsiləcək Payız-qış mövsümünə hazırlıq və təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 18.06.2026-cı il tarixində saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Sabunçu rayonunun Şuşa, Kənd Ramana, Savalan, Maştağa qəsəbələrinin, həmçinin Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
Bakının 2 rayonunda qaz kəsiləcək
Payız-qış mövsümünə hazırlıq və təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 18.06.2026-cı il tarixində saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Sabunçu rayonunun Şuşa, Kənd Ramana, Savalan, Maştağa qəsəbələrinin, həmçinin Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
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