https://news.day.az/azerinews/1842249.html Əhalinin sayı AÇIQLANDI Ölkə əhalisinin sayı 2026-cı il may ayının 1-i vəziyyətinə görə, 7987 nəfər və ya 0,1 faiz artıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Belə ki, əhalinin satı 10 milyon 270 min 338 nəfərə çatıb.
Əhalinin sayı AÇIQLANDI
Ölkə əhalisinin sayı 2026-cı il may ayının 1-i vəziyyətinə görə, 7987 nəfər və ya 0,1 faiz artıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Belə ki, əhalinin satı 10 milyon 270 min 338 nəfərə çatıb.
Ölkə əhalisinin 54,3 faizini şəhər, 45,7 faizini kənd sakinləri, 49,8 faizini kişilər, 50,2 faizini isə qadınlar təşkil edir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре