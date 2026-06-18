Əhalinin sayı

Ölkə əhalisinin sayı 2026-cı il may ayının 1-i vəziyyətinə görə, 7987 nəfər və ya 0,1 faiz artıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Belə ki, əhalinin satı 10 milyon 270 min 338 nəfərə çatıb.

Ölkə əhalisinin 54,3 faizini şəhər, 45,7 faizini kənd sakinləri, 49,8 faizini kişilər, 50,2 faizini isə qadınlar təşkil edir.