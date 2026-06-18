https://news.day.az/azerinews/1842484.html Məşhur biznesmen 72 yaşında ata olacaq Türkiyənin tanınmış iş adamı Ali Ağaoğlu 72 yaşında altıncı dəfə ata olmağa hazırlaşır. Day.Az xəbər verir ki, 5 nəvə sahibi olan milyarderin uzun illərdir birlikdə olduğu sevgilisi Bige Yıldırımerin hamilə olduğu məlum olub. Bu xəbərdən böyük sevinc yaşayan məşhur biznesmen sevgilisinə dəyəri ilə dodaq uçuqladan hamiləlik hədiyyəsi edib.
Məşhur biznesmen 72 yaşında ata olacaq
Türkiyənin tanınmış iş adamı Ali Ağaoğlu 72 yaşında altıncı dəfə ata olmağa hazırlaşır.
Day.Az xəbər verir ki, 5 nəvə sahibi olan milyarderin uzun illərdir birlikdə olduğu sevgilisi Bige Yıldırımerin hamilə olduğu məlum olub. Bu xəbərdən böyük sevinc yaşayan məşhur biznesmen sevgilisinə dəyəri ilə dodaq uçuqladan hamiləlik hədiyyəsi edib.
Ali Ağaoğlu körpənin anasına Bodrumda lüks bir yay evi satın alıb. İş adamı hazırda uzun illərdən sonra yenidən ata olmağın həyəcanını yaşayır.
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