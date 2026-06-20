https://news.day.az/azerinews/1842914.html Flora Kərimova xəstəxanadan evə buraxılıb Azərbaycanın Xalq artisti Flora Kərimova müalicə aldığı xəstəxanadan evə buraxılıb. Bu barədə o, özünün rəsmi "İnstagram" hesabında pyalaşım edib. Qeyd edək ki, Xalq artisti bir müddət əvvəl səhhətindəki problemlərlə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.
Flora Kərimova xəstəxanadan evə buraxılıb
Azərbaycanın Xalq artisti Flora Kərimova müalicə aldığı xəstəxanadan evə buraxılıb.
Bu barədə o, özünün rəsmi "İnstagram" hesabında pyalaşım edib.
Qeyd edək ki, Xalq artisti bir müddət əvvəl səhhətindəki problemlərlə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Flora Kərimovanın müalicəsini öz nəzarətinə götürmüşdü.
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