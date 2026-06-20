https://news.day.az/azerinews/1842946.html Sumqayıtda yaşayış binasında partlayış baş verib Sumqayıt şəhərində partlayış hadisəsi qeydə alınıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə 42-cı məhəllədə yerləşən beşmərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində baş verib. İlkin məlumata görə, partlayış nəticəsində xəsarət alanlar var.
Sumqayıtda yaşayış binasında partlayış baş verib
Sumqayıt şəhərində partlayış hadisəsi qeydə alınıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə 42-cı məhəllədə yerləşən beşmərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində baş verib.
İlkin məlumata görə, partlayış nəticəsində xəsarət alanlar var. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları, yanğınsöndürənlər və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri görülür.
Faktla bağlı araşdırma aparılır, partlayışın başvermə səbəbləri müəyyənləşdirilir.
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