https://news.day.az/azerinews/1843070.html Tramp gecə boyu iranlılarla danışaraq Hörmüz boğazını bağlamamaqla bağlı onlara xəbərdarlıq edib ABŞ Prezidenti Donald Tramp gecə boyu iranlılarla danışaraq Hörmüz boğazını bağlamamaqla bağlı onlara xəbərdarlıq edib. AZƏRTAC-ın məlumatına görə, bu barədə o, "Fox News"-un müxbiri Trey Yingstə telefonla müsahibəsində deyib. "Onu bağlasanız, ölkəniz qalmayacaq. Hətta öz ölkənizə belə qayıda bilməyəcəksiniz",- deyə Tramp onlara bildirib.
Tramp gecə boyu iranlılarla danışaraq Hörmüz boğazını bağlamamaqla bağlı onlara xəbərdarlıq edib
ABŞ Prezidenti Donald Tramp gecə boyu iranlılarla danışaraq Hörmüz boğazını bağlamamaqla bağlı onlara xəbərdarlıq edib.
AZƏRTAC-ın məlumatına görə, bu barədə o, "Fox News"-un müxbiri Trey Yingstə telefonla müsahibəsində deyib.
"Onu bağlasanız, ölkəniz qalmayacaq. Hətta öz ölkənizə belə qayıda bilməyəcəksiniz",- deyə Tramp onlara bildirib.
Prezident əlavə edib ki, ABŞ Hörmüz boğazının "Qoruyucu mələyi" ola və neftin 20 faizini ala bilər.
"Lazım gələrsə, boğazı ələ keçirə bilərik. Əgər onlar razılaşmasalar, biz yol haqqı alacağıq", - deyə Prezident bildirib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре