https://news.day.az/azerinews/1843254.html İranın mərhum lideri Xamenei iyulun 9-da Məşhəd şəhərində dəfn olunacaq İranın mərhum ali lideri Əli Xamenei ilə bağlı vida mərasimlərinin yalnız ölkə daxilində deyil, İraqda da keçiriləcəyi açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əli Xameneinin dəfn mərasimi üzrə qərargahın sözçüsü İman Əttarzadə məlumat verib.
İranın mərhum lideri Xamenei iyulun 9-da Məşhəd şəhərində dəfn olunacaq
İranın mərhum ali lideri Əli Xamenei ilə bağlı vida mərasimlərinin yalnız ölkə daxilində deyil, İraqda da keçiriləcəyi açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əli Xameneinin dəfn mərasimi üzrə qərargahın sözçüsü İman Əttarzadə məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, İraqın müqəddəs Kərbəla və Nəcəf şəhərlərində vida mərasimlərinin təşkili yerli siyasi partiyaların, mədəniyyət nümayəndələrinin və qəbilə liderlərinin müraciəti əsasında qərara alınıb.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl Tehran meri Əlirza Zəkani də mərasimlərin bir hissəsinin İraq ərazisində keçiriləcəyini bildirmişdi.
Məlumata görə, Əli Xamenei iyulun 9-da Məşhəd şəhərində torpağa tapşırılacaq.
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