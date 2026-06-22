https://news.day.az/azerinews/1843284.html Xüsusi icra sistemi müxtəlif inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiq ediləcək Xüsusi icra sisteminin Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiq edilmə mərhələləri müəyyən edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ədliyyə naziri, III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Fərid Əhmədov müvafiq qərar imzalayıb.
Xüsusi icra sistemi müxtəlif inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiq ediləcək
Xüsusi icra sisteminin Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiq edilmə mərhələləri müəyyən edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ədliyyə naziri, III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Fərid Əhmədov müvafiq qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, xüsusi icra sisteminin inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiq edilmə mərhələləri aşağıdakı kimi müəyyən edilib:
- birinci mərhələdə Bakı və Sumqayıt apellyasiya məhkəmələrinin yurisdiksiyasına aid olan inzibati ərazi vahidləri üzrə - 2026-cı ilin ikinci yarimili ərzində;
- ikinci mərhələdə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aid olan inzibati ərazi vahidləri üzrə - 2027-ci ilin birinci yarimili ərzində;
- üçüncü mərhələdə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aid olan inzibati ərazi vahidləri üzrə - 2027-ci ilin ikinci yarimili ərzində;
- dördüncü mərhələdə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aid olan inzibati ərazi vahidləri üzrə - 2028-ci ilin birinci yarimili ərzində.
Qeyd edək ki, qərar iyunun 23-də qüvvəyə minəcək.
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