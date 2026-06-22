https://news.day.az/azerinews/1843304.html “Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi yaxınlığında hərəkət istiqamətləri dəyişdirilir - FOTO Yaxın günlərdə "Koroğlu" Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi ( "Piramida" tərəf) yaxınlığında hərəkət istiqamətləri dəyişdirilir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. "Ərazidəki avtobusların ləngiməsini aradan qaldırmaq məqsədilə xüsusi hərəkət zolağı təşkil olunacaq.
“Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi yaxınlığında hərəkət istiqamətləri dəyişdirilir - FOTO
Yaxın günlərdə "Koroğlu" Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi ( "Piramida" tərəf) yaxınlığında hərəkət istiqamətləri dəyişdirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
"Ərazidəki avtobusların ləngiməsini aradan qaldırmaq məqsədilə xüsusi hərəkət zolağı təşkil olunacaq.
Digər nəqliyyat vasitələri xəritədə göstərilən yeni trayektoriya ilə Milli Gimnastika Arenası və "Koroğlu" dəmiryol dayanacağı istiqamətində hərəkət edə biləcəklər",-deyə AYNA-nın Mətbuat Xidmətindən bildirilib.
Sxemdə yeni hərəkət trayektoriyaları təqdim olunur.
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