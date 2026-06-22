https://news.day.az/azerinews/1843343.html "Turizm mərkəzlərində investisiya layihələrinin icra qaydaları" təsdiqlənib "Turizm mərkəzlərində dövlətə məxsus daşınmaz əmlakın icarəyə və istifadəyə verilməsi və investisiya layihələrinin icra edilməsi Qaydaları"nı təsdiqlənib. Nazirlər Kabinetinin məlumatına görə, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
"Turizm mərkəzlərində investisiya layihələrinin icra qaydaları" təsdiqlənib
"Turizm mərkəzlərində dövlətə məxsus daşınmaz əmlakın icarəyə və istifadəyə verilməsi və investisiya layihələrinin icra edilməsi Qaydaları"nı təsdiqlənib.
Nazirlər Kabinetinin məlumatına görə, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Qaydalar ölkə Prezidentinin 2 avqust 2024-cü il tarixli frmanı ilə təsdiq edilmiş "Turizm və rekreasiya zonalarının Nümunəvi Əsasnaməsi"nin 12.1-ci bəndinə uyğun hazırlanıb, turizm və rekreasiya zonalarının sərhədləri daxilində yerləşən turizm mərkəzlərində dövlətə məxsus daşınmaz əmlakın icarəyə və istifadəyə verilməsi və investisiya layihələrinin icra edilməsi qaydalarını müəyyən edir.
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