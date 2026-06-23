AMB sabah uçot dərəcəsi ilə bağlı növbəti qərarını açıqlayacaq
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar barədə məlumat 2026-cı il iyun ayının 24-də ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AMB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar inflyasiya proqnozunun dəyişimi, habelə makroiqtisadi təhlillərin nəticələri əsasında veriləcək. Vurğulanıb ki, inflyasiya proqnozunun hədəfdən kənarlaşması riski yarandığı təqdirdə adekvat siyasət tədbirləri həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, bu ilin mayın 26-da Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin qərarı ilə uçot dərəcəsi 6,5% səviyyəsində saxlanılıb. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 5,5%, yuxarı həddi isə 7,5% səviyyəsində müəyyən edilib.
Bu kontekstdə Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) da hesab edir ki, mövcud inflyasiya proqnozları hazırkı faiz dərəcələrinin saxlanılmasını əsaslandırsa da, idxal olunan ərzaq məhsullarının bahalaşması nəticəsində inflyasiya təzyiqləri güclənərsə, Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini artırmağa hazır olmalıdır.
BVF-nin hesabatında qeyd edilir ki, inflyasiya ilə bağlı gözlənilməz risklər yarandığı halda Mərkəzi Bank qətiyyətli reaksiya verməli, eyni zamanda pul-kredit siyasətinin transmissiya mexanizmini və kommunikasiya siyasətini daha da təkmilləşdirməlidir.
Fond vurğulayır ki, faktiki sabit məzənnə rejimi şəraitində fiskal intizamın qorunması və iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin saxlanılması makroiqtisadi sabitliyin əsas şərtlərindəndir. Bununla yanaşı, makroprudensial alətlərin daha fəal tətbiqi, Basel III standartlarının tam tətbiqi, riskyönümlü nəzarətin gücləndirilməsi və maliyyə təhlükəsizlik mexanizmlərinin inkişaf etdirilməsi bank sektorunun dayanıqlığını daha da möhkəmləndirə bilər.
BVF-nin proqnozlarına görə, Azərbaycanda inflyasiya 2026-cı ildə 6 faiz təşkil edəcək, 2027-ci ildə 4,2 faizə enəcək və sonrakı illərdə 4 faiz ətrafında sabitləşəcək.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Mərkəzi Bankı kapital bazarının inkişafını da pul-maliyyə sisteminin mühüm istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirir.
Trend-in sorğusuna cavab olaraq AMB-dən bildirilib ki, 2024-2026-cı illər üzrə Maliyyə Sektorunun İnkişaf Strategiyası çərçivəsində yeni maliyyə alətləri və rəqəmsal həllər hesabına ölkədə kapital bazarının dərinliyinin artırılması istiqamətində sistemli işlər davam etdirilir.
"Son illər qiymətli kağızlar bazarında müşahidə olunan inkişaf bazarın dərinliyinin artırılması, maliyyə alətlərinin şaxələndirilməsi və investor bazasının genişləndirilməsi baxımından mühüm nəticələr verib. 2025-ci ildə korporativ qiymətli kağızlar üzrə ilkin bazarın həcmi təxminən 801 milyon manat, təkrar bazarın həcmi isə 283 milyon manat təşkil edib. Bu göstəricilər bazarda likvidliyin, şəffaflığın və investor fəallığının əhəmiyyətli dərəcədə artdığını nümayiş etdirir", - deyə AMB Trend-ə bildirib.
Mərkəzi Bank qeyd edib ki, strategiya çərçivəsində sekyuritizasiya, törəmə maliyyə alətləri, repo əməliyyatları, sukuk, vençur kapitalı və kraudfandinq kimi alternativ maliyyə mexanizmlərinin tətbiqi istiqamətində layihələr həyata keçirilir.
AMB həmçinin xatırladıb ki, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının yerli bazarda milli valyutada AZİR göstəricisinə əsaslanan dəyişkən faizli istiqraz emissiyası Azərbaycanın kapital bazarının beynəlxalq standartlara uyğun inkişafının mühüm göstəricilərindən biridir.
Trend-in sorğusuna cavabda bildirilib ki, yaxın perspektivdə əsas prioritetlər institusional və fərdi investorların bazarda iştirakının genişləndirilməsi, maliyyə savadlılığının artırılması, elektron ticarət platformalarının inkişaf etdirilməsi və rəqəmsal həllərin tətbiqinin sürətləndirilməsidir.
"Proseslərin avtomatlaşdırılması və əməliyyat xərclərinin azaldılması investorların bazara çıxış imkanlarını genişləndirəcək, eyni zamanda kapital bazarının dərinliyinin və dayanıqlığının daha da artmasına şərait yaradacaq. Bu tədbirlər Mərkəzi Bankın uzunmüddətli inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir", - deyə AMB Trend-ə bildirib.
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