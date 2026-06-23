XİN Lüksemburqu təbrik etdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Lüksemburqu təbrik edib.

Day.Az xəbər verir ki, nazirlik bu barədə X sosial media hesabında yazıb.

"Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Günü münasibətilə Lüksemburq Hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik", - paylaşımda qeyd olunub.