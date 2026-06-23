https://news.day.az/azerinews/1843404.html XİN Lüksemburqu təbrik etdi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Lüksemburqu təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, nazirlik bu barədə X sosial media hesabında yazıb. "Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Günü münasibətilə Lüksemburq Hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik", - paylaşımda qeyd olunub.
XİN Lüksemburqu təbrik etdi
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Lüksemburqu təbrik edib.
Day.Az xəbər verir ki, nazirlik bu barədə X sosial media hesabında yazıb.
"Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Günü münasibətilə Lüksemburq Hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik", - paylaşımda qeyd olunub.
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