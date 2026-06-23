https://news.day.az/azerinews/1843418.html 7 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO Qubada 7 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Day.Az-ın məlumatına görə, Quba Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 40 yaşlı Orxan Sultanlı saxlanılıb. Ondan 6 kiloqram marixuana və 1 kiloqram tiryək aşkarlanaraq götürülüb.
7 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO
Qubada 7 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, Quba Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 40 yaşlı Orxan Sultanlı saxlanılıb.
Ondan 6 kiloqram marixuana və 1 kiloqram tiryək aşkarlanaraq götürülüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Məhkəmənin qərarı ilə Orxan Sultanlı barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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