https://news.day.az/azerinews/1843508.html Prezident İlham Əliyev Prezident Sərdar Berdiməhəmmədova Qarabağ atı hədiyyə edib - FOTO İyunun 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Cıdır düzündə olublar. Day.Az AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev burada Türkmənistan dövlətinin başçısına "Mərd" adlı Qarabağ atını hədiyyə edib.
Prezident İlham Əliyev Prezident Sərdar Berdiməhəmmədova Qarabağ atı hədiyyə edib - FOTO
İyunun 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Cıdır düzündə olublar.
Day.Az AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev burada Türkmənistan dövlətinin başçısına "Mərd" adlı Qarabağ atını hədiyyə edib.
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