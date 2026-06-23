https://news.day.az/azerinews/1843509.html Bu rayonda 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib - FOTO Qəbələ Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Bayramkoxa kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Day.Az-a verilən məlumata görə, ümumi çəkisi 4 ton 600 kiloqram olan 9100 ədəd çətənə kolu məhv edilib.
Bu rayonda 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib - FOTO
Qəbələ Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Bayramkoxa kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.
Day.Az-a verilən məlumata görə, ümumi çəkisi 4 ton 600 kiloqram olan 9100 ədəd çətənə kolu məhv edilib.
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