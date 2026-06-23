Prezident İlham Əliyev və Prezident Serdar Berdiməhəmmədov Qarabağda uşaqlarla görüşüblər

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Qarabağda uşaqlarla görüşüblər.

Görüşün görüntüləri Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabında paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Doğma Qarabağ torpağında balalarımızla!"