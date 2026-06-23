https://news.day.az/azerinews/1843550.html Prezident İlham Əliyev və Prezident Serdar Berdiməhəmmədov Qarabağda uşaqlarla görüşüblər - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "X" sosial şəbəkə hesabında Şuşa şəhərində inşa edilmiş birinci yaşayış kompleksində uşaqlarla görüşünə dair paylaşım edilib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Doğma Qarabağ torpağında balalarımızla!"
Prezident İlham Əliyev və Prezident Serdar Berdiməhəmmədov Qarabağda uşaqlarla görüşüblər - VİDEO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Qarabağda uşaqlarla görüşüblər.
Görüşün görüntüləri Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabında paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Doğma Qarabağ torpağında balalarımızla!"
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