Yüksək təzyiq zamanı faydalı olan 6 konserv məhsul
Diyetoloqlar bildirirlər ki, hipertoniya zamanı natrium (duz) az, kalium, lif və sağlam yağlar isə çox olan qidalar seçilməlidir. Bəzi konserv məhsullar isə düzgün seçildikdə ürək-damar sağlamlığı üçün faydalı ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, faydalı hesab edilən konservlərə lobya, şəkərsiz meyvələr, balqabaq, çuğundur, pomidor və konservləşdirilmiş qızılbalıq daxildir.
Bu məhsullar kalium, maqnezium, lif, antioksidantlar və omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngindir və qan təzyiqinin tənzimlənməsinə kömək edə bilər.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, duzu az olan variantları seçmək, konservləri istifadə etməzdən əvvəl yumaq və şəkərsiz məhsullara üstünlük vermək vacibdir. Bu qaydalar konservləri belə sağlam qidalanmanın bir hissəsinə çevirə bilər.
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