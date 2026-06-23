DÇ-2026: Portuqaliya - Özbəkistan matçında fasilədir

Portuqaliya - Özbəkistan oyununda ilk yarı bitib.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, birinci hissədən sonra hesab 3:0 portuqalların xeyrinədir.

21:40

Portuqaliya Özbəkistanla oyunda hesab arasındakı fərqi artırıb.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, 39-cu dəqiqədə Ronaldu oyunda ikinci qolunu vurub - 2:0. Bu, portuqaliyalının dünya çempionatlarında 10-cu, ümumilikdə isə 975-ci qoludur.

21:20

Portuqaliya - Özbəkistan matçında hesab dəyişib.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, 17-ci dəqiqədə Nunu Mendeş Portuqaliyanın ikinci qoluna imza atıb.

21:08

Portuqaliya - Özbəkistan matçında hesab açılır.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, 6-cı dəqiqəsində Kriştianu Ronaldu hesabı açıb. Bununla da Ronaldu 6 dünya çempionatında qol vuran ilk oyunçu kimi tarixə düşüb. Bu, həm də portuqaliyalı forvardın ümumilikdə vurduğu 974-cü qoldur.

21:01

Futbol üzrə dünya çempionatında K qrupunda ikinci tura start verilib.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, turun açılış oyununda Portuqaliya və Özbəkistan üz-üzə gəlirlər.

Matç "NRG Stadium"da keçirilir. Baş hakim mərakeşli Cəlal Cayeddir.

İlk turdan sonra Portuqaliyanın 1 xalı var. Onlar Konqo Demokratik Respublikası ilə heç-heçə ediblər - 1:1. Özbəkistan isə birinci turda Kolumbiyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub.