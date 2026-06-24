Türkanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürdü

Xəzər rayonunun Türkan qəsəbəsində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, 1997-ci il təvəllüdlü Nəsirov Davud Zəhvər oğlu idarə etdiyi "BYD" markalı avtomobillə Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsi ərazisində hərəkətdə olarkən piyadanı vurub.

Hadisə 23 iyun 2026-cı il tarixdə gecə saat 01 radələrində baş verib. İlkin məlumata görə, sürücü ehtiyatsızlıqdan yolu keçmək istəyən 1975-ci il təvəllüdlü Qafarov Rauf Arif oğlunu vurub.

Piyada aldığı xəsarətlərdən həmin gün Sabunçu Tibb Mərkəzində vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.