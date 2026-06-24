https://news.day.az/azerinews/1843642.html Bu günə olan valyuta məzənnələri Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 24 iyun tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub. Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9317 manat, 1 türk lirəsi 0,0366 manat, 100 rus rublu isə 2,2810 manat olub. USD
Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 24 iyun tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9317 manat, 1 türk lirəsi 0,0366 manat, 100 rus rublu isə 2,2810 manat olub.
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