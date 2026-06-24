Bu günə olan valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 24 iyun tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.

 

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9317 manat, 1 türk lirəsi 0,0366 manat, 100 rus rublu isə 2,2810 manat olub.

USD 1,7
EUR 1,9317
AUD 1,1747
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AED 0,4628
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CZK 0,0798
CNY 0,2499
DKK 0,2584
GEL 0,6427
HKD 0,2168
INR 0,0179
GBP 2,2427
SEK 0,1743
CHF 2,0966
ILS 0,5675
CAD 1,1959
KWD 5,5042
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HUF 0,5431
MDL 0,0969
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