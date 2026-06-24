https://news.day.az/azerinews/1843661.html Ağır qəzada daha bir moped sürücüsü HƏYATINI İTİRDİ Gəncə şəhərində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyunun 23-də gecə saatlarında şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.
Ağır qəzada daha bir moped sürücüsü HƏYATINI İTİRDİ
Gəncə şəhərində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyunun 23-də gecə saatlarında şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, 1990-cı il təvəllüdlü Ceyhun Əliyevin idarə etdiyi "Toyota Land Cruiser" markalı avtomobil ilə 2004-cü il təvəllüdlü Amid İsmayılovun sürdüyü "Tufan M50" markalı moped toqquşub.
Qəza nəticəsində moped sürücüsü aldığı ağır xəsarətlər səbəbindən hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsində cinayət işi açılıb, hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.
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