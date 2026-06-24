İƏT Parlament İttifaqına sədrlik İndoneziyadan Azərbaycana keçib
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqının sədrliyi İndoneziyadan Azərbaycana keçib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, sədrliyin təhvil verilməsi İƏT-ə üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci Sessiyasının rəsmi açılış mərasimində baş tutub.
Qeyd edək ki, 21-25 iyun tarixlərində paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi bu mötəbər tədbir İslam dünyasının parlament rəhbərlərini, diplomatları və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini bir araya gətirib.
Sessiyanın açılış mərasimində İndoneziya nümayəndə heyəti sədrlik dövrünün hesabatını təqdim edərək rəsmi səlahiyyətləri Azərbaycan tərəfinə təhvil verib.
Tədbirdə çıxış edən natiqlər Azərbaycanın İslam dünyasında regional təhlükəsizlik, multikulturalizm və humanitar sahədə oynadığı birləşdirici rolu xüsusi vurğulayıblar.
Bildirilib ki, rəsmi Bakının bu nüfuzlu platformaya rəhbərlik etməsi ölkəmizin qlobal parlament diplomatiyasındakı uğurlarının və artan nüfuzunun növbəti bariz göstəricisidir.
Azərbaycanın sədrlik dönəmində fəaliyyət göstərəcəyi əsas strateji istiqamətlər aşağıdakılardır:
- İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi: Üzv dövlətlər arasında siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin parlament müstəvisində inkişaf etdirilməsi.
- İslamofobiya ilə qətiyyətli mübarizə: Beynəlxalq arenada müsəlman icmalarına qarşı yönəlmiş qərəzli yanaşmalara qarşı vahid və güclü parlament mövqeyinin nümayiş etdirilməsi.
- Qlobal çağırışlar və dayanıqlı inkişaf: İqlim dəyişikliyi, yoxsulluqla mübarizə və rəqəmsal transformasiya sahələrində birgə qanunvericilik təşəbbüslərinin dəstəklənməsi.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı 1999-cu ildə təsis edilib və mərkəzi qərargahı İranda (Tehran) yerləşir.
Qurum İƏT-ə üzv olan dövlətlərin parlamentləri arasında əməkdaşlığı idarə edən və müsəlman dünyasının problemlərini qlobal müstəviyə çıxaran ən böyük platformalardan biridir.
Bakı sessiyasının yekununda qəbul olunacaq Bakı Bəyannaməsi üzv ölkələrin gələcək birgə fəaliyyət strategiyasını və parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsini müəyyən edəcək.
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