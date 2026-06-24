https://news.day.az/azerinews/1843799.html ABB kartı olanlar diqqət: Vəsaitlər silinir - FOTO ABB bəzi kart əməliyyatları ilə bağlı texniki problem yarandığını açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə bankın mobil tətbiqində istifadəçilərə göndərilən bildirişdə qeyd olunub. Bankdan verilən məlumata görə, buna səbəb 3-cü tərəf sistemlərində yaranmış texniki çətinlikdir.
ABB kartı olanlar diqqət: Vəsaitlər silinir - FOTO
ABB bəzi kart əməliyyatları ilə bağlı texniki problem yarandığını açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə bankın mobil tətbiqində istifadəçilərə göndərilən bildirişdə qeyd olunub.
Bankdan verilən məlumata görə, buna səbəb 3-cü tərəf sistemlərində yaranmış texniki çətinlikdir.
"Hazırda 3-cü tərəfli yaşanan texniki çətinliklə bağlı kartlarda əlavə vəsait silinməsi baş vermişdir. Problem yaxın zamanda aradan qaldırılacaq. Anlayışınız üçün təşəkkür edirik", - məlumatda bildirilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре