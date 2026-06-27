AQTA sədri qida təhlükəsizliyi sahəsindəki vəziyyətdən danışıb - VİDEO
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinə və "Xəzər TV" televiziya kanalına birgə müsahibə verib.
Day.Az xəbər verir ki, ggentlik sədri müsahibəsində qida təhlükəsizliyi sahəsində atılan addımlardan, gözlənilən yeniliklərdən, aşkarlanan qanunsuzluq və pozuntu hallarından bəhs edib.
Qoşqar Təhməzlinin sözlərinə görə, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı ən neqativ hallar ərzaq bazarlarında aşkarlanır. Agentlik sədri, həmçinin özəl uşaq bağçalarında qida təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyətdən də danışıb. O bildirib ki, özəl bağçalarda vəziyyət ürəkaçan deyil.
Qoşqar Təhməzli restoranlarda istifadə müddəti saxtalaşdırılan məhsullardan da danışıb, broyler toyuqları ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirib. O qeyd edib ki, bəzən Azərbaycanın quşçuluq müəssisələrində yetişdirilən məhsulların keyfiyyətində problem olduğu barədə fikir formalaşdırmağa çalışırlar.
Bu və digər məsələlər haqqında daha ətraflı müsahibənin tam mətnində tanış olmaq imkanınız olacaq.
Qeyd edək ki, müsahibə 30 iyun, saat 20:00-da Trend-də və "Xəzər Tv"-də yayımlanacaq.
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