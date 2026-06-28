Hər yerdə bitən, amma unudulan “super qida” – Qara tut
Mütəxəssislər bildirirlər ki, qara tut həm ürək, həm də göz sağlamlığı üçün olduqca faydalı olan, lakin az istifadə edilən təbii "super qida"dır. Antioksidantlarla zəngin olan bu giləmeyvə əvvəllər hər bağda yetişsə də, indi daha az istehlak olunur.
Day.Az xəbər verir ki, qara tutun tərkibində olan antosiyaninlər və resveratrol ürək-damar sistemini qorumağa, xolesterolu tənzimləməyə və qan dövranını yaxşılaşdırmağa kömək edir. Eyni zamanda dəmir, kalsium və K vitamini sayəsində anemiya və sümük sağlamlığı üçün də faydalı hesab olunur.
Mütəxəssislər onu təzə halda yeməyi, eləcə də mürəbbə, qurudulmuş və ya dondurulmuş formada istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Bununla belə, həssas mədə və diabeti olan şəxslərin həddindən artıq istifadədən çəkinməsi məsləhət görülür.
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