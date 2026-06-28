Psixoloqlar maliyyə uğurunun iki əsas vərdişini AÇIQLAYIB
Psixoloqlar hesab edirlər ki, zənginləşmək yalnız yüksək gəlir əldə etməklə deyil, düzgün maliyyə davranışları formalaşdırmaqla mümkündür. Mütəxəssislərin fikrincə, uzunmüddətli maliyyə uğurunda iki əsas vərdiş həlledici rol oynayır.
Day.Az xəbər verir ki, ilk vərdiş ani istəkləri təxirə salmaq və qənaəti həyatın bir hissəsinə çevirməkdir. Avtomatik yığım və planlı xərcləmə kimi üsullar insanın maliyyə intizamını gücləndirərək gələcək üçün vəsait toplamasına kömək edir.
İkinci vacib vərdiş isə hər maliyyə qərarını uzunmüddətli hədəflər baxımından qiymətləndirməkdir. Psixoloqlar bildirirlər ki, gələcəyi bugünün davamı kimi görən insanlar daha düşünülmüş qərarlar verir və maliyyə rifahına çatmaq şanslarını artırırlar.
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