Dünya Çempionatında sürətli oyunçular açıqlanıb
Avstraliyalı müdafiəçi Cordan Bos 2026-cı il Dünya Çempionatının açılış matçında ən sürətli futbolçu olub. Oyun ərzində avstraliyalı oyunçu 36,7 km/saat sürətə çatıb.
Xarici media yazır ki, futbolçunun qısa bir müddətdə çata biləcəyi maksimum sürət nəzərə alınıb. Orta sürətdən və qət edilən ümumi məsafədən fərqli olaraq, pik sürət futbolçunun müəyyən bir oyun anında maksimum sürət qabiliyyətini əks etdirir. Bu dəyərlər ən çox top üçün qaçışlar, əks-hücumlar, təkbətək oyunlar və ya müdafiəyə qayıtdıqda əldə edilir.
İlk üç ən sürətli oyunçu Norveçli Erlinq Haaland və Dünya Kubokunun açılış matçında pik sürəti 36,5 km/saat olan Özbəkistanlı Abdukodir Xusanovdur.
Avstraliyalı hücumçu Məhəmməd Ture dördüncü yeri tutub (35,8 km/saat), niderlandlı yarımmüdafiəçi Rayan Qravenberq isə ilk beşliyi tamamlayıb (35,6 km/saat).
2026 Dünya Çempionatının başlanğıcında ən sürətli futbolçular
Cordan Bos (Avstraliya) - 36,7 km/saat
Erlinq Haaland (Norveç) - 36,5 km/saat
Abdukodir Xusanov (Özbəkistan) - 36,5 km/saat
Məhəmməd Ture (Avstraliya) - 35,8 km/saat
Rayan Qravenberq (Niderland) - 35,6 km/saat
Alan Minda (Ekvador) - 35,5 km/saat
Ced Spens (İngiltərə) - 35,2 km/saat
Son Heung-min (Cənubi Koreya) - 35,2 km/saat
Kilian Mbappe (Fransa) - 35,1 km/saat
Pedro Neto (Portuqaliya) - 34,8 km/saat
Esmir Bayraktarević (Bosniya və Herseqovina) - 34,8 km/saat
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