https://news.day.az/azerinews/1844492.html Əfqanıstanda 5,8 bal gücündə zəlzələ olub Əfqanıstanın Hindukuş dağlarında 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri Kunduz şəhərindən 169 km şərqdə olub. Yeraltı təkanların ocağı 201 km dərinlikdə yerləşib.
Əfqanıstanda 5,8 bal gücündə zəlzələ olub
Əfqanıstanın Hindukuş dağlarında 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri Kunduz şəhərindən 169 km şərqdə olub.
Yeraltı təkanların ocağı 201 km dərinlikdə yerləşib.
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