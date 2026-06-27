Əfqanıstanda 5,8 bal gücündə zəlzələ olub

Əfqanıstanın Hindukuş dağlarında 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri Kunduz şəhərindən 169 km şərqdə olub.

Yeraltı təkanların ocağı 201 km dərinlikdə yerləşib.