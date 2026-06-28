https://news.day.az/azerinews/1844625.html Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanına başsağlığı verib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Səudiyyə Ərəbistanının Ras Tanura bölgəsində 14 nəfərin həyatını itirməsi ilə nəticələnən helikopter qəzası ilə əlaqədar başsağlığı verib. Day.Az bildirir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanına başsağlığı verib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Səudiyyə Ərəbistanının Ras Tanura bölgəsində 14 nəfərin həyatını itirməsi ilə nəticələnən helikopter qəzası ilə əlaqədar başsağlığı verib.
Day.Az bildirir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Ras Tanurada 14 nəfərin həyatına son qoyan faciəvi helikopter qəzası bizi dərindən kədərləndirib. Həlak olanların ailələrinə, eləcə də Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının hökumətinə və xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk", - paylaşımda bildirilib.
Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanının Ras Tanura şəhərində "Aramco" şirkətinə məxsus helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub.
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