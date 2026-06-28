Zelenski Azərbaycan diasporunun rəhbərini təltif edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Konstitusiya Günü ilə bağlı fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, təltif olunanlar arasında Azərbaycan diasporunun rəhbəri, Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavad da var.

Fərmana əsasən Hikmət Cavad III dərəcəli "Xidmətlərə görə" ordeni ilə təltif olunub.