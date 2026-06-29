https://news.day.az/azerinews/1844739.html Azyaşlıya qarşı soyğunçuluq edən şəxs SAXLANILDI Sumqayıtda azyaşlıya qarşı soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Day.Az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Sumqayıt şəhər sakini olan bir nəfər azyaşlı övladına qarşı soyğunçuluq edilməsi ilə bağlı polisə müraciət edib.
Azyaşlıya qarşı soyğunçuluq edən şəxs SAXLANILDI
Sumqayıtda azyaşlıya qarşı soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə Day.Az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Sumqayıt şəhər sakini olan bir nəfər azyaşlı övladına qarşı soyğunçuluq edilməsi ilə bağlı polisə müraciət edib.
Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 44 yaşlı S.Rzayev saxlanılıb.
Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin şəhər ərazisində yerləşən evlərdən birinin qarşısından velosiped oğurladığı da məlum olub.
Araşdırma aparılır.
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